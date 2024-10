Avvocati: online il certificato di iscrizione alla Cassa

Certificato di iscrizione e certificazione fiscale dei versamenti disponibili online sul sito della Cassa Forense. Lo rende noto l’ente previdenziale degli avvocati con due avvisi pubblicati sul proprio sito.

Certificato di iscrizione alla Cassa

In particolare, la Cassa comunica che dal 10 settembre scorso è in linea la funzione web per il rilascio, in tempo reale, del certificato attestante l’iscrizione per gli avvocati e i praticanti iscritti alla Gestione Previdenziale.

La procedura, realizzata...