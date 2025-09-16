Avvocati: pronti i moduli per pagare ultima rata dei contributi 2025
Disponibili sul sito di Cassa Forense gli avvisi di pagamento per la quarta rata dei contributi minimi 2025
Sono pronti i moduli per pagare i contributi minimi 2025. Cassa Forense rende noto che dall’11 settembre scorso è possibile generare e stampare gli avvisi di pagamento pagoPa ed F24 della quarta e ultima rata dei contributi minimi obbligatori del 2025.
Contributi minimi 2025: quarta e ultima rata
Le prime tre rate dei contributi (determinate sulla base della contribuzione minima soggettiva e integrativa...