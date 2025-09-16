Professione e Mercato

Avvocati: pronti i moduli per pagare ultima rata dei contributi 2025

Disponibili sul sito di Cassa Forense gli avvisi di pagamento per la quarta rata dei contributi minimi 2025

di Marina Crisafi

Sono pronti i moduli per pagare i contributi minimi 2025. Cassa Forense rende noto che dall’11 settembre scorso è possibile generare e stampare gli avvisi di pagamento pagoPa ed F24 della quarta e ultima rata dei contributi minimi obbligatori del 2025.

Contributi minimi 2025: quarta e ultima rata

Le prime tre rate dei contributi (determinate sulla base della contribuzione minima soggettiva e integrativa...

