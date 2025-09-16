Portolano Cavallo nomina Jeremy Maltby per rafforzare la presenza negli Stati Uniti

Portolano Cavallo, studio legale italiano full-service leader nei settori Digital-Media-Tech e Life Sciences-Healthcare, riconosciuto per la gestione di questioni altamente complesse e in continua evoluzione, annuncia la nomina di Jeremy Maltby come nuovo partner, basato a Washington D.C. Jeremy rafforzerà la practice cross-border e la presenza dello studio negli Stati Uniti, dove Portolano Cavallo ha sede, a New York, dal 2015.

Jeremy vanta oltre 25 anni di esperienza, essendo stato Managing Partner della sede di Washington D.C. di O’Melveny & Myers e vari altri ruoli di leadership e gestione all’interno dello studio, Associate Deputy Attorney General presso il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, e Senior Counsel and Special Assistant del Presidente Barack Obama presso il Office of the White House Counsel. Laureato ad Harvard College e alla Columbia Law School ed ex law clerk del giudice della Corte Suprema David H. Souter, è riconosciuto per la sua attività davanti alla Corte Suprema e alle giurisdizioni superiori, in contenziosi civili complessi, indagini in materia di White Collar Crime e procedimenti regolatori, spesso con rilevanti aspetti internazionali. In particolare, Jeremy ha rappresentato numerosi clienti in questioni Italia-U.S.A., grazie anche alla sua padronanza dell’italiano e alla conoscenza del sistema legale italiano.

In Portolano Cavallo Jeremy si occuperà di rischio regolatorio, due diligence, internal investigations, compliance e contenziosi complessi, incluso in materia di White Collar Crime, anti-corruzione, anti-riciclaggio, sanzioni e protezione dei dati, nel contesto U.S.A.-Italia.

”Il brillante percorso di Jeremy lo rende il partner ideale per la nostra practice cross-border tra Stati Uniti e Italia”, ha dichiarato Francesco Portolano, di Portolano Cavallo. “La sua esperienza, il nostro focus venticinquennale sugli Stati Uniti e la nostra eccellente capacità full-service ci consentiranno di offrire ai nostri clienti un’assistenza unica nel contenzioso, White Collar Crime e internal investigations”.

“Questo è un momento cruciale per la strategia legale cross-border”, ha commentato Jeremy Maltby. “Si stanno aprendo enormi opportunità di investimento sia negli Stati Uniti sia in Europa. Allo stesso tempo, la crescente complessità regolatoria e di enforcement, insieme ai rischi geopolitici, stanno creando sfide significative su entrambe le sponde dell’Atlantico. Per questo i clienti hanno bisogno di avvocati capaci di muoversi agevolmente tra i due sistemi, e Portolano Cavallo è perfettamente posizionato per rispondere a questa esigenza”.

Portolano Cavallo è un punto di riferimento in Italia per i settori Digital-Media-Tech e Life Sciences-Healthcare, unendo leadership di settore, capacità full-service di eccellenza e prospettiva cross-border per offrire consulenza di massimo livello nelle questioni U.S.A.-Italia.