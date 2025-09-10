Baker McKenzie e LMS nell’integrazione di Medexpert in MSA Mizar

Paolo Ghiglione

Baker McKenzie ha assistito Medexpert, società leader in Italia nella gestione in outsourcing della consulenza medico-legale e riconosciuta per l’innovazione nel settore della medicina assicurativa, nell’operazione di integrazione nel gruppo MSA Mizar, operatore europeo di riferimento nei servizi di gestione in outsourcing dei sinistri assicurativi, controllato dal fondo di investimento Columna Capital. MSA Mizar è stato assistito da LMS Studio Legale.

Baker McKenzie ha assistito Medexpert con un team guidato dal partner Paolo Ghiglione, coadiuvato dal counsel Antonio Lattanzio e dagli associate Alessandro Gianferrara e Anna Masut.

LMS Studio Legale ha assistito MSA Mizar con un team composto dal partner Fabio Labruna, affiancato dalla associate Giovanna Jennyfer Puglia.