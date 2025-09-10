Nomosophy cresce con l’ingresso di Andrea Vezzuli

Andrea Vezzuti

Lo studio, nato nel 2022 per iniziativa degli avvocati Andrea Orabona, Giovanni Tucci e Giovanni de Donno amplia la propria partnership con l’ingresso di Andrea Vezzuli specialista in diritto civile e commerciale.

Abilitato alla professione dal 2012, Andrea Vezzuli si occupa attualmente di questioni attinenti il diritto civile, commerciale, societario e fallimentare, con particolare focus nel settore contenzioso (anche arbitrale, sia come legale di parte, che come arbitro), oltreché con riferimento agli strumenti di composizione alternativa delle controversie.

Andrea Vezzuli fornisce altresì consulenza e assistenza stragiudiziale nelle medesime materie, in particolare, regulatory compliance, contratti di natura commerciale, nonché privacy.

Dal 2011, è socio AGAM – Associazione Giovani Avvocati Milano (sezione AIGA di Milano) e dall’anno 2019 è anche membro e socio di AIJA (Associazione Giovani Avvocati Internazionali).

Siamo felici dell’arrivo di Andrea – commenta Giovanni Tucci, partner di Nomosophy – apporta competenze funzionali ad un ampliamento dei servizi che lo studio fornisce ai propri clienti.

L’ingresso in Nomosophy e la possibilità di collaborare con i colleghi – commenta Andrea Vezzuli – rappresenta una opportunità concreta per offrire ai clienti un modello di servizio strutturato con competenze complementari ed in grado di apportare ulteriore valore aggiunto.