Gitti and Partners con Auricchio nell’ingresso di GranTerre nel capitale del gruppo spagnolo Hispano

Vera Greco

Gitti and Partners, con il managing partner Vincenzo Giannantonio, il partner Giacomo Pansolli e l’associate Vera Greco (in foto) ha assistito Gennaro Auricchio S.p.A. nell’operazione che ha visto l’ingresso del Gruppo GranTerre, tramite la controllata Caseifici GranTerre S.p.A., nel capitale sociale di Hispano Italiana de Charcuteria, società spagnola che importa e distribuisce eccellenze alimentari made in Italy.

A esito dell’operazione, finalizzata a consolidare e sviluppare la distribuzione italiana nel mercato spagnolo dei formaggi Auricchio e dei salumi e formaggi stagionati GranTerre (a partire dal Parmigiano Reggiano Parmareggio), Auricchio detiene il 60% di Hispano, mentre GranTerre detiene il restante 40%.

Gli aspetti di diritto spagnolo sono stati gestiti dallo studio legale Broseta, con un team guidato dal partner Julio Veloso Caro.

Caseifici Granterre è stata assistita nell’operazione dalla Responsabile dell’Ufficio Legale, Alessandra Rizzo.