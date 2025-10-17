Bancarotta fraudolenta: annullamento per errore sull’elemento soggettivo, anche con ricorso semplificato
La Corte di cassazione, sentenza n. 34044 del 2025, annulla una sentenza per confusione tra dolo specifico e generico nella bancarotta fraudolenta documentale. Anche se il procedimento si è svolto nel rispetto delle modalità semplificate introdotte dalla Riforma Cartabia
In caso di imputazione alternativa tra bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili (che richiede dolo specifico) e bancarotta fraudolenta per tenuta irregolare delle scritture contabili (che richiede dolo generico), il giudice deve individuare la fattispecie concreta e sussumerla correttamente in una delle due ipotesi, evitando sovrapposizioni tra elementi oggettivi e soggettivi. Inoltre, in assenza di elementi sufficienti per configurare ...