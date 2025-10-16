La raccolta del risparmio postale è pubblico servizio: peculato per l’operatore infedele

L’attività di raccolta del risparmio postale, ossia la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio e di buoni fruttiferi, fatta da Poste italiane S.p.A. per conto della Cassa Depositi e Prestiti è una prestazione di pubblico servizio. È quanto stabilisce la Cassazione a Sezioni Unite Penali, con sentenza 34036 del 2025, secondo cui di conseguenza, l’operatore di Poste Italiane addetto alla vendita e alla gestione dei prodotti del risparmio postale, nello svolgimento di tale attività, riveste...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi