Bip Law and Tax rafforza la sua squadra con l’ingresso degli avvocati Brunella Conte e Mario Lettieri

Brunella Conte, Mario Lettieri

BIP Law and Tax, lo Studio Legale e Fiscale partecipato dalla multinazionale di consulenza BIP e guidato dalla Managing Partner Stefania Radoccia, compie un nuovo passo nel suo percorso di crescita strategica con l’ingresso di Brunella Conte e Mario Lettieri nella sede di Napoli.

Grazie a questi nuovi arrivi si rafforza la presenza di BIP Law and Tax nel Sud Italia e, in particolare, si ampliano le competenze dell’ufficio di Napoli, che oggi può assistere, tra l’altro, i clienti nella consulenza direzionale finalizzata all’innovazione con un focus particolare nell’ambito dell’attività, giudiziale e stragiudiziale, nei settori del diritto bancario, societario e della crisi d’impresa.

Brunella Conte, avvocato patrocinante presso la Cassazione e le magistrature superiori, è specializzata in diritto civile, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, oltre a vantare una consolidata esperienza nei settori del diritto bancario, societario, fallimentare e nel diritto sportivo, dove ha collaborato con noti calciatori internazionali e agenti sportivi per la redazione di contratti e attività di mediazione, con patrocinio presso l’ICC – International Chamber of Commerce di Parigi. È consulente di fiducia di varie banche, che assiste nelle fasi più delicate del contenzioso, oltre che di numerose società a partecipazione pubblica. È inoltre esperta nel settore delle crisi da sovraindebitamento, con abilitazione presso l’OCC. È stata nominata componente delle Commissioni Speciali di Diritto Bancario e del Diritto d’Impresa del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.

Mario Lettieri è avvocato, con esperienza di oltre 25 anni nel settore bancario, societario e fallimentare. Laurato presso la Federico II di Napoli, dottore di ricerca presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è, dal 2016, membro dell’associazione Europea per il diritto bancario e finanziario e dell’associazione Gian Franco Campobasso per lo studio del diritto commerciale e finanziario. Ha assunto numerosi mandati professionali finalizzati alla ristrutturazione del debito, con riferimento ad aziende operanti sia in ambito nazionale che internazionale, con importanti risultati in termini di razionalizzazione dell’organizzazione aziendale e dei relativi costi. Consulente per differenti Enti locali per tutte le questioni afferenti i rapporti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali nonché in relazione alla gestione delle partecipazioni in società pubbliche. Si è interessato inoltre dello sviluppo territoriale degli Enti con particolare riferimento ai nuovi insediamenti dedicati alle startup innovative con particolare attenzione allo sviluppo dei rapporti di collaborazione tra imprenditoria giovanile, Enti Locali e ricerca Universitaria. È inoltre docente e autore di numerosi scritti.