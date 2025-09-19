PedersoliGattai e Andersen con Azzurra Capital nell’ingresso in Proger

Montagna, Pietanza, Trainotti, Carrara

Il fondo di private equity Azzurra Capital entra nel capitale di Proger, società indipendente ’no captive’ di Engineering & Management. Il Fondo, mediante un acquisto di quote e un aumento di capitale, deterrà una quota superiore al 25% del capitale mentre l’attuale azionista di riferimento, costituito in prevalenza dal management aziendale, manterrà il controllo della società con quasi il 75%. L’operazione è stata ufficializzata a Milano a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana.

PedersoliGattai ha assistito Azzurra Capital con un team guidato dal partner Carlo Montagna e composto dal counsel Francesca Pietanza e dalle associate Federica Barbon Pedrina ed Elisa Cimenti. Il senior counsel Nicola Martegani ha coordinato le attività di due diligence insieme al senior associate Clara Balboni e all’associate Camilla Marzato.

Andersen ha seguito la strutturazione del deal e i processi di due diligence fiscale con i partner Alberto Trainotti e Letizia Carrara e il supporto di Luca Varasano, Simone Dini e Giacomo Obetti.