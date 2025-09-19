DLA Piper e Legance nell’acquisizione di Obiettivo Qualità da parte del Gruppo Amtivo

Sira Franzini, Federica Pomero

Il Gruppo Amtivo ha perfezionato l’acquisizione di Obiettivo Qualità S.r.l., ente che fornisce servizi di certificazione di alta qualità.

Questa operazione segna un altro passo importante nel percorso di crescita di Amtivo e rafforza la posizione di Obiettivo Qualità in Europa, ampliando il portafoglio di servizi disponibili per i clienti attraverso Amtivo in Italia.

Lo studio legale internazionale DLA Piper ha assistito Amtivo con un team guidato dal partner Danilo Surdi e coordinato dall’avvocato Sira Franzini (in foto a sinistra), coadiuvata per gli aspetti corporate dall’avvocato Paola Grillo e da Pietro Rio e per gli aspetti employment dal partner Federico Strada e dall’avvocato Stefano Petri.

Legance ha assistito Obiettivo Qualità con un team composto dalla partner Federica Pomero (in foto a destra) e dall’associate Hilde Arcovito.

TCAPartners ha assistito Amtivo per i profili fiscali con un team composto dal partner Carlo Triberti e dalle dottoresse Anna Aimetti e Felicia Bogaci