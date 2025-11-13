BSVA – Studio Legale Associato amplia la propria expertise nel diritto penale con l’ingresso come Of Counsel di Ilaria Li Vigni

Li Vigni

BSVA Studio Legale annuncia l’ingresso dell’avvocata Ilaria Li Vigni in qualità di Of Counsel, con l’obiettivo di ampliare e rafforzare le competenze del dipartimento di diritto penale e compliance 231.

Ilaria Li Vigni, avvocata penalista di consolidata esperienza, si occupa di diritto penale dell’economia e della responsabilità amministrativa degli enti (D. Lgs. 231/2001), fornendo assistenza a persone fisiche e giuridiche sia in sede giudiziale sia stragiudiziale. La sua attività si concentra, in particolare, sulla difesa in procedimenti per reati in materia di sicurezza sul lavoro, ambientali, contro la Pubblica Amministrazione, tributari e fallimentari, nonché in casi di responsabilità medica e reati contro la persona e la famiglia. Parallelamente all’attività forense, svolge un’intensa attività di consulenza aziendale in materia di compliance 231, redazione di modelli organizzativi e codici etici, sicurezza sul lavoro, whistleblowing e certificazione della parità di genere UNI 125/2022, ricoprendo inoltre incarichi come componente di Organismi di Vigilanza (OdV).

Giornalista pubblicista e scrittrice, formatrice e docente in master e corsi di specializzazione presso enti pubblici e università, è esperta di diritto antidiscriminatorio, diversità, equità e inclusione (DEI) e di responsabilità penale nelle imprese.

Laureata all’Università degli Studi di Milano, è iscritta all’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti e ricopre il ruolo di Consigliera di Fiducia presso il Politecnico di Milano.

Con il suo ingresso, BSVA Studio Legale consolida ulteriormente il proprio impegno nel fornire assistenza multidisciplinare e di alto profilo, integrando la prospettiva penalistica con l’approccio strategico e consulenziale tipico dello Studio.

“L’arrivo dell’Avvocata Li Vigni rappresenta un valore aggiunto per il nostro team e per i clienti che assistiamo nel campo della compliance e del diritto penale d’impresa”, dichiara Alessandro Bellofiore Managing Partner di BSVA Studio Legale Associato. “La sua esperienza e sensibilità sui temi della responsabilità, della parità e dell’etica aziendale si inseriscono perfettamente nella visione dello Studio.”