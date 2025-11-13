Diana Straoanu

Lo studio LEXIA annuncia l’ingresso di Diana Straoanu con il ruolo di Outbound Manager, a supporto delle attività dedicate agli investimenti diretti esteri e ai processi di internazionalizzazione.

Professionista multilingue con oltre vent’anni di esperienza internazionale, Diana ha maturato una solida competenza nella gestione di operazioni cross-border, nella compliance normativa e fiscale e nel coordinamento di progetti di espansione globale per gruppi industriali e società di consulenza.

Negli ultimi anni ha guidato i processi di crescita internazionale del gruppo Isolmec/Coimec Coibentazioni Termoacustiche S.p.A. e, in precedenza, ha ricoperto ruoli di responsabilità per i gruppi UCI Ltd e Accountancy in Europe Ltd, supportando le aziende italiane nelle attività di internazionalizzazione e adeguamento normativo nei principali mercati europei.

Grazie a una formazione accademica in comunicazione e aziende internazionali, unita a competenze trasversali in marketing, relazioni istituzionali e project management, Diana offre una visione globale e un approccio operativo orientato all’efficienza e al dialogo interculturale.

Con il suo ingresso, LEXIA consolida ulteriormente la propria practice dedicata all’internazionalizzazione e agli investimenti diretti esteri, rafforzando la capacità dello Studio di assistere imprese e investitori nel loro percorso di ingresso e sviluppo in Italia e all’estero, con un approccio integrato, multidisciplinare e orientato ai risultati.