Buoni pasto nella Pa: spettano se dopo sei ore di lavoro c’è una pausa pranzo
Quindi il buono pasto va riconosciuto ai lavoratori a prescindere che siano turnisti o non
Il buono pasto spetta a tutti i lavoratori della Pa (senza distinzione tra turnisti e non) purché dopo la sesta ora lavorativa abbiano diritto alla pausa pranzo. Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 25525/25.
Il ricorso dell’azienda sanitaria
Venendo al caso concreto, secondo l’Asp di Palermo (azienda sanitaria provinciale), odierna ricorrente in sede di legittimità, la Corte territoriale avrebbe errato nell’estendere...