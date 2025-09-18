Lavoro

Buoni pasto nella Pa: spettano se dopo sei ore di lavoro c’è una pausa pranzo

Quindi il buono pasto va riconosciuto ai lavoratori a prescindere che siano turnisti o non

di Giampaolo Piagnerelli

Il buono pasto spetta a tutti i lavoratori della Pa (senza distinzione tra turnisti e non) purché dopo la sesta ora lavorativa abbiano diritto alla pausa pranzo. Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 25525/25.

Il ricorso dell’azienda sanitaria

Venendo al caso concreto, secondo l’Asp di Palermo (azienda sanitaria provinciale), odierna ricorrente in sede di legittimità, la Corte territoriale avrebbe errato nell’estendere...

