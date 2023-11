Bureau Plattner rafforza ulteriormente il suo dipartimento legal con l’ingresso in studio di Roberto Albertazzi (of counsel) insieme a agli avvocati Roberta Cavalleri e Linda Bonetti.









Tra i soci fondatori dello studio Freshfields, Bruckhaus, Deringer in Italia e dello studio LCA, nonché socio fondatore dello Studio Legale Albertazzi & Associati, Roberto Albertazzi è un nome di spicco nel panorama legale italiano. Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Pavia, con un MBA conseguito presso l’Università Bocconi di Milano, è avvocato cassazionista dal 2000 ed è stato iscritto alla Law Society di Londra.



Roberto Albertazzi è specializzato in diritto societario e immobiliare, cura operazioni di cartolarizzazione di crediti, costituzioni di fondi d’investimento per società italiane ed estere ed è consulente di fondi esteri. È attivo nel settore M&A e del diritto commerciale, mentre nel campo del diritto immobiliare si occupa prevalentemente di acquisizioni immobiliari per primarie società e fondi comuni di investimento immobiliari.



L’ingresso di Roberto Albertazzi nel team legal s’inserisce coerentemente nel progetto di crescita e sviluppo dello studio, in cui trova spazio un rafforzamento capillare di know-how specifico, apportando ulteriori e qualificate competenze nel campo legale.