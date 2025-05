CastaldiPartners e GOP con Antonio Carraro per l’acquisizione di Sodave

Andrea Campilungo e Dominique Colella

Andrea Campilungo e Dominique Colella, di CastaldiPartners, hanno assistito Antonio Carraro S.p.A. nell’acquisizione della totalità del capitale della società francese SODAVE SAS, di cui era azionista di minoranza.

Paolo Brugnera e Bianca Maria Baraldo, di Gianni & Origoni, sono intervenuti per gli aspetti di diritto italiano.

Con questa operazione Antonio Carraro S.p.A., leader mondiale nella produzione trattori compatti per l’agricoltura specializzata e per il settore civile, rafforza in modo significativo la sua presenza sul mercato francese.