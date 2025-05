Legance, Chiomenti, L&B e Cancrini nell’agiudicazione del Project Financing per il termovalorizzatore di Santa Palomba a Roma Il Raggruppamento di imprese guidato da Acea Ambiente con Suez Italy, Kanadevia Inova, Vianini Lavori e RMB si è aggiudicato la concessione per la progettazione, realizzazione e gestione - in regime di project financing - del termovalorizzatore di Roma, previsto nell’area di Santa Palomba.