La Scala Formazione: nuova governance e rinnovato impegno per la crescita e l’aggiornamento professionale

Vittorio Palazzo, Luciana Cipolla, Gisella Reda

La Scala Formazione, società del Gruppo La Scala e Impresa Sociale, dedicata alla formazione professionale e all’aggiornamento giuridico, annuncia la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Ne fanno parte Luciana Cipolla, Partner di La Scala Società tra Avvocati, che assume la carica di Presidente; Vittorio Palazzo, Direttore Generale, che ricopre il ruolo di Amministratore Delegato; e Gisella Reda, Head of Marketing, Communication and Corporate Culture, che entra nel Consiglio in qualità di membro.

La nuova governance riflette pienamente lo spirito e i valori del progetto: da un lato, leadership femminile (con due componenti su tre rappresentati da donne) e, dall’altro, valorizzazione delle professionalità interne, con l’ingresso di due figure manageriali de La Scala, quale testimonianza concreta della volontà di riconoscere e promuovere le competenze e le professionalità cresciute all’interno del Gruppo.

La Scala Formazione continua a distinguersi per un’offerta formativa ampia e qualificata, che prende forma anche grazie ai contenuti di IusLetter, il riconosciuto portale di informazione e aggiornamento giuridico di La Scala Società Tra Avvocati, e soprattutto grazie all’approccio pratico e dialogico garantito dai professionisti di La Scala.

L’offerta formativa di La Scala Formazione si indirizza trasversalmente ai professionisti, e ai manager del mondo bancario, finanziario, assicurativo e aziendale, attraverso percorsi e corsi di aggiornamento giuridico, anche avvalendosi della formazione finanziata.

La Scala Formazione si conferma così un punto di riferimento per la formazione giuridica e professionale e promuove un modello di crescita basato sulla competenza, l’inclusività e la valorizzazione del capitale umano. La formazione, infatti, rappresenta da sempre un elemento centrale nella crescita professionale e personale di ognuno dei professionisti di La Scala e questo progetto vuole dare continuità a una visione che crede profondamente nella conoscenza come motore di innovazione.