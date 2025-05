Latham & Watkins e FRM nelle acquisizioni di Antiba e SKIN da parte di Conceria Pasubio S.p.A.

Andrea Stincardini

Conceria Pasubio S.p.A., fornitore leader di pellami premium per l’industria automobilistica, ha annunciato di aver completato con successo le acquisizioni di Conceria Antiba S.p.A. dai fratelli Paolo e Graziano Balducci e di SKIN S.r.l. da Daniele Salassa e Arrigo Calorini. A seguito delle due acquisizioni strategiche, Conceria Pasubio ha lanciato UNICA, una piattaforma di eccellenza industriale e commerciale progettata per servire il settore del lusso in tutte le sue declinazioni, tra cui automobili, borse, scarpe, accessori, abbigliamento e arredamento per interni.

Latham & Watkins ha assistito Conceria Pasubio nelle transazioni con un team corporate guidato da Stefano Sciolla e Andrea Stincardini con Chiara Giustiniani, Cosimo Marcantuono, Rachele Grassini, Lorenzo Gargelli e Andrea Grassi. Lo studio ha anche prestato assistenza per i profili regolamentari dell’operazione con Cesare Milani, Irene Terenghi, Giulio Catalani e Ursula Seliciato, per i profili finance con Erika Brini Raimondi, Alessandro Bertolazzi e Giovanni Briscese, e per i profili antitrust con Luca Crocco, Mathilde Saltiel, Laure Maes, Alessia Vareschi e Riccardo Danelli.

Facchini Rossi Michelutti ha assistito Conceria Pasubio per i profili fiscali con un team composto dai partner Luca Rossi e Marina Ampolilla e il senior associate Armando Tardini.