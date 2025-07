GA con GDM s.r.l. nel concordato preventivo in continuità

Giorgio Olivari

GA, con un team guidato dal partner Stefano Lombrassa e dal senior associate Giorgio Olivari (foto) per gli aspetti di diritto concorsuale e societario e dal partner Giovanni Maria Conti quale advisor finanziario, ha assistito GDM s.r.l., attiva nel settore della grande distribuzione organizzata e della ristorazione tramite la gestione di punti vendita, nell’accesso al concordato preventivo in continuità aziendale omologato al Tribunale di Napoli Nord con sentenza di omologa trasversale.

La sentenza del Tribunale di Napoli ha concluso positivamente un lungo percorso di ristrutturazione avviato oltre due anni fa con la composizione negoziata della crisi, che ha coinvolto oltre trecento creditori e i punti vendita e ristoranti della società.

La procedura di concordato prevede la continuità indiretta dei ristoranti e del punto vendita di maggiori dimensioni e la continuità diretta degli altri punti vendita, con salvaguardia dei livelli occupazionali grazie alle intese raggiunte tra la società, il cessionario, la Regione Campania e le rappresentanze sindacali.

Il piano concordatario, attestato dal dott. Matteo Panelli, prevede, inoltre, l’avvio di un importante contenzioso nell’interesse dei creditori concordatari e il loro soddisfacimento in parte in denaro e per il resto tramite la consegna di due tipi di strumenti finanziari partecipativi, che daranno diritto rispettivamente a partecipare ai proventi dalla continuità aziendale e dalle azioni legali che saranno avviate.