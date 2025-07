Lexia assiste Expert.Ai nell’aumento di capitale da 20 milioni e nell’acquisizione di Ised S.p.A.

Fabio Luongo, Francesco Dagnino e Andrea Maroni

Expert.ai S.p.A. (“Expert.ai”), società italiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan, leader nel settore dell’intelligenza artificiale e delle soluzioni semantiche per l’automazione dell’analisi testuale e il supporto alle decisioni aziendali data-driven, ha perfezionato in data 1° luglio 2025 due importanti operazioni.

In particolare, ha concluso un aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione e in via scindibile, per massimi euro 20 milioni, in esercizio integrale, da parte il consiglio di amministrazione, della delega attribuita ex art. 2433 cod. civ. dall’assemblea straordinaria dei soci (l’“Aumento di Capitale”).

Ha inoltre definito l’acquisizione dell’intero capitale sociale di I.S.E.D. – Ingegneria dei Sistemi Elaborazione Dati S.p.A., software house con una lunga tradizione nell’innovazione tecnologica nell’ambito della Pubblica Amministrazione e dei mercati regolamentati (l’“Acquisizione ISED”). L’Acquisizione ISED ha contemplato altresì il re-investimento da parte degli azionisti diretti e indiretti di ISED, nell’ambito dell’Aumento di Capitale, di una parte dei proventi derivanti dalla cessione.

Tali operazioni sono volte, da un lato, a dotare Expert.ai di nuove risorse per sostenere il perseguimento degli obiettivi del piano industriale – anche in continuità con il precedente aumento di capitale in opzione, conclusosi il 31 luglio 2024 con l’integrale sottoscrizione dello stesso per un importo complessivo pari a circa Euro 30 milioni – e, dall’altro, a potenziare la propria posizione nel settore della Pubblica Amministrazione, in particolare nella digitalizzazione della sanità e nella gestione dei sistemi informativi pubblici.

LEXIA ha assistito Expert.ai in tutti gli aspetti legali relativi all’Acquisizione ISED, tra cui la due diligence e la redazione e negoziazione del contratto di acquisizione e re-investimento, nonché all’Aumento di Capitale, tra cui la redazione di tutta la documentazione societaria ed il coordinamento con l’Euronext Growth Advisor di Expert.ai e Borsa Italiana.

Il team di LEXIA è stato coordinato dai Partner Francesco Dagnino, Fabio Luongo (per gli aspetti M&A) e Andrea Maroni (per gli aspetti Capital Markets) coadiuvati dal Counsel Stefano Corrà, dal Senior Associate Andrea Peruzzo e dagli Associate Marco Pontiggia e Giorgia Pignatelli.

Expert.ai è stata altresì assistita, per gli aspetti finanziari, da Deloitte Financial Advisory, con un team composto dal partner Rossella Lehnus coadiuvata da Emanuele Rita, Edoardo Tamburelli, Laura Caucci Molara e Andrea Gagliardi.