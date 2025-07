GOP con EOS nell’acquisizione di RCM Energy

Premonte, Bosia, Meringolo, Rossotto, Gardino

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito EOS Investment Management Group, asset manager indipendente basato a Londra e specializzato nella gestione di fondi di investimento alternativi focalizzato nella transizione energetica e sostenibile, nel closing del primo deal del nuovo fondo EOS Next Transition Fund II S.C.A. SICAV-RAIF, fondo tematico di private equity che affianca le aziende italiane con l’ambizione di rivestire un ruolo di acceleratore nella decarbonizzazione del settore energetico e nella transizione ecologica. In particolare, un veicolo interamente detenuto dal fondo ha acquistato il 100% del capitale sociale della società RCM Energy S.r.l., primaria realtà italiana operante nella costruzione di tracker ed altri componenti per parchi fotovoltaici dai soci fondatori, che hanno anche reinvestito nel business nell’ambito dell’operazione.

GOP ha assistito l’acquirente in tutte le fasi dell’operazione occupandosi della relativa due diligence legale, della redazione e negoziazione della documentazione contrattuale relativa all’acquisizione, al re-investimento ed alla governance del veicolo post-closing ed assistendo l’acquirente nella negoziazione e finalizzazione della documentazione contrattuale relativa ad un finanziamento bancario ottenuto dall’acquirente da Cassa Centrale Banca per finanziare parte del prezzo d’acquisto ed il rifinanziamento del debito della target, insieme al relativo pacchetto di garanzie.

GOP ha agito con un team coordinato dai partner Raimondo Premonte ed Emanuele Bosia e composto, per la parte M&A, dal managing associate Alessandro Meringolo e dall’associato Beatrice Orestano e, per la parte banking, dal counsel Alfonso Parziale e dall’associate Luigi Terenzio Trigona.

I venditori sono stati assistiti per gli aspetti fiscali e finanziari dallo studio Dondona, con il partner Luca Asvisio, mentre per gli aspetti legali dallo studio RPLT con un team coordinato dal partner Riccardo Rossotto e composto dal partner Marco Gardino (corporate M&A), dal partner Giovanni Luppi (banking and finance) e dal trainee Ismael Bourkab.

Cassa Centrale Banca ha finanziato l’operazione con il coinvolgimento di Banche del territorio aderenti al Gruppo Cassa Centrale, con consolidate relazioni con la società RCM Energy S.r.l. Cassa Centrale Banca è stata assistita nella negoziazione e finalizzazione dell’operazione di finanziamento dallo studio legale internazionale Advant NCTM con un team coordinato dal partner Giuseppe Buono e composto dal managing associate Federico Angelo De Pascale e dalla trainee Letizia Grandi.