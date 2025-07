TCFCT – Studio Associato Consulenza Societaria e Tributaria ha assistito il Como 1907 per l’acquisizione del titolo sportivo di serie B femminile

Giorgio Misuraca

TCFCT – Studio Associato Consulenza Societaria e Tributaria ha assistito il Como 1907 – società calcistica cui appartiene la squadra di calcio maschile protagonista in soli cinque anni della scalata dalla serie D alla serie A – per l’acquisizione del titolo sportivo di serie B femminile.

La società Como 1907, dopo i successi conseguiti negli ultimi anni con la prima squadra maschile, con l’acquisizione del titolo sportivo di serie B femminile si pone dunque nuovi obiettivi nel settore calcistico italiano.

TCFCT – Studio Associato Consulenza Societaria e Tributaria ha curato gli aspetti fiscali tramite il proprio Partner Giorgio Misuraca (in foto) e grazie al supporto di Mario Baldascino ed Elisabetta Bua assistendo il team interno del Gruppo rappresentato da Michela Uggè (Head of Legal), Roberto Pavia (Legal Counsel), Davide Casparrini (Head of Finance) e Beatrice Riva (Head of Women ’s Football Operations).