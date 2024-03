C-Newsroom: Nuovo partner in CARNELUTTI LAW FIRM, entra Massimo Greco

Il noto professionista milanese ha coordinato per molti anni il dipartimento “Litigation & Arbitration” di un primario network legale internazionale, di cui è anche stato co-managing partner. Nell’arco della sua carriera, ha assistito numerosi istituti bancari e finanziari e grandi aziende in relazione a complesse controversie commerciali e finanziarie. L’avvocato Greco ha inoltre prestato assistenza in diversi arbitrati, nazionali e internazionali.

“Siamo onorati di dare il benvenuto a...