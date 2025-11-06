Casa familiare, il principio dell’interesse del figlio si applica anche ai nati fuori dal matrimonio
Filiazione - Minori - Assenza vincolo matrimoniale - Crisi familiare - Assegnazione casa familiare - Nel godimento rileva l’interesse dei figli - Art. 337 sexies c.c.
In materia di assegnazione della casa familiare rileva il principio secondo il quale il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, come si ricava dall’art. 337 sexies cod. civ.; è pacifico che ciò riguarda sia i figli nati dalla relazione matrimoniale che fuori di essa. ...
