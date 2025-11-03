Rivelazione e utilizzazione di notizie d’ufficio riservate
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Rivelazione di segreti di ufficio - Reati di cui all’art. 326 cod. pen., comma primo e comma terzo - Differenze - Concorso di reati - Ammissibilità - Condizioni.
La rivelazione da parte del pubblico agente di un segreto di ufficio, anche laddove sia compiuta per fini di utilità patrimoniale e in adempimento di una promessa corruttiva, integra il reato previsto dal primo comma dell’art. 326 cod. pen., eventualmente...
Accertamento fiscale: la preventiva autorizzazione è necessaria solo per l’accesso alle abitazioni
Confisca e buona fede del terzo nel sistema del D.Lgs. 231/2001
Criteri di liquidazione del danno biologico in caso di premorienza
