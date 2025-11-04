Rassegne di Giurisprudenza

Lavoro subordinato: versamento dei contributi sindacali mediante cessione del credito

a cura della Redazione Diritto

Lavoro subordinato - Contributi sindacali - Trattenuta sulla retribuzione della quota associativa sindacale - Art. 26, comma 2, st. lav. - Abrogazione - Divieto di operare le trattenute - Esclusione - Cessione di credito da parte dei lavoratori in favore del sindacato - Configurabilità - Sussistenza - Rifiuto da parte dell’azienda di effettuare la trattenuta sulla retribuzione dei contributi sindacali - Condotta antisindacale - Configurabilità.

Pur a seguito del referendum del 1995, abrogativo...

