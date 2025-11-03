Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana
La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 24 e il 31 ottobre 2025
Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) cartella di pagamento, notifica a mezzo Pec ed assolvimento dell’onere probatorio; (ii) spese processuali, compensazione per gravi ed eccezionali ragioni e sindacato in sede di legittimità; (iii) chiamata in causa del terzo garante, giudizio di appello...
di Michele D’Apolito