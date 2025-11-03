Tirocinio: la formazione va parametrata alla difficoltà del lavoro svolto
Quanto al riparto degli oneri probatori, la prova dell’avvenuta formazione è in capo al datore di lavoro
Osserva il Tribunale di Catania (sezione lavoro, sentenza 15 ottobre 2025 n. 3687) che nel contratto di apprendistato, come in quello di formazione e lavoro, l’attività formativa, che è compresa nella causa negoziale, è modulabile in relazione alla natura e alle caratteristiche delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere, potendo assumere maggiore o minore rilievo, a seconda che si tratti di lavoro di elevata professionalità o di semplici prestazioni di mera esecuzione, e potendo atteggiarsi...
La composizione negoziata serve al risanamento e non alla liquidazione
di Michele D’Apolito