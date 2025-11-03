Civile

Tirocinio: la formazione va parametrata alla difficoltà del lavoro svolto

Quanto al riparto degli oneri probatori, la prova dell’avvenuta formazione è in capo al datore di lavoro

di Giuseppe Cassano

Osserva il Tribunale di Catania (sezione lavoro, sentenza 15 ottobre 2025 n. 3687) che nel contratto di apprendistato, come in quello di formazione e lavoro, l’attività formativa, che è compresa nella causa negoziale, è modulabile in relazione alla natura e alle caratteristiche delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere, potendo assumere maggiore o minore rilievo, a seconda che si tratti di lavoro di elevata professionalità o di semplici prestazioni di mera esecuzione, e potendo atteggiarsi...

Correlati

Tribunali civili in un minuto: le principali sentenze di merito della settimana - di Giuseppe Cassano

Gli ultimi contenuti di Civile