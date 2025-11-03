Il canone concessorio non ricognitorio si applica anche al trasporto del gas

Il canone concessorio non ricognitorio ex art. 27 del Codice della Strada si applica anche all’attività di trasporto del gas. La Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con sentenza 28910 del 2025, ha stabilito che il presupposto per l’applicazione del canone è l’occupazione del sottosuolo stradale da parte delle condutture utilizzate da società che svolgono un servizio pubblico in regime di concessione o autorizzazione. Pertanto, la distinzione normativa tra trasporto e distribuzione del gas, ...

