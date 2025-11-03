Il canone concessorio non ricognitorio si applica anche al trasporto del gas
La Corte di cassazione, con sentenza n. 28910 del 2025, stabilisce che il canone concessorio non ricognitorio previsto dall’articolo 27 del Codice della strada si applica anche all’attività di trasporto del gas, oltre che alla distribuzione
La composizione negoziata serve al risanamento e non alla liquidazione
