Sinistri stradali: nella collisione tra auto e bicicletta c’è presunzione di pari responsabilità
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli
Osserva in sentenza il Tribunale di Locri (sentenza 15 ottobre 2025, n. 563) come, in tema di circolazione stradale, nella categoria dei veicoli siano ricompresi anche i velocipedi, con la conseguenza che, nel caso in cui vengano a collidere un’autovettura e una bicicletta, trova applicazione la presunzione di pari responsabilità ex articolo 2054, II, del codice civile, secondo cui nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente...
di Michele D’Apolito