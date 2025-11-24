Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana
La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 14 ed il 21 novembre 2025
Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) azione pauliana, competenza per territorio e modalità di formulazione dell’eccezione; (ii) estinzione processo, rinuncia agli atti del giudizio e regolamento delle spese di lite; (iii) notificazioni, consegna del plico a familiare convivente e regime...