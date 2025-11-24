Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 14 ed il 21 novembre 2025

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) azione pauliana, competenza per territorio e modalità di formulazione dell’eccezione; (ii) estinzione processo, rinuncia agli atti del giudizio e regolamento delle spese di lite; (iii) notificazioni, consegna del plico a familiare convivente e regime...

Gli ultimi contenuti di Civile