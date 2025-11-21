Mafia, niente accesso al Fondo per ottenere più risarcimenti per il medesimo reato
In altri termini è da escludere l’accesso al Fondo per ottenere un risarcimento superiore a quello ottenibile, in virtù delle sentenze di condanna
L’oggetto del procedimento istruito innanzi al Tribunale di Palermo (sezione V, sentenza 4 novembre 2025, n. 4375) è la sussistenza, o meno, del diritto della parte ricorrente all’accesso al beneficio economico di cui al fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso istituito dalla legge n. 512/1999.
Il fondo di rotazione
L’istituzione di tale fondo persegue lo scopo di rendere ...