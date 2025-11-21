Civile

Mafia, niente accesso al Fondo per ottenere più risarcimenti per il medesimo reato

In altri termini è da escludere l’accesso al Fondo per ottenere un risarcimento superiore a quello ottenibile, in virtù delle sentenze di condanna

di Alessandro Orlandi

L’oggetto del procedimento istruito innanzi al Tribunale di Palermo (sezione V, sentenza 4 novembre 2025, n. 4375) è la sussistenza, o meno, del diritto della parte ricorrente all’accesso al beneficio economico di cui al fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso istituito dalla legge n. 512/1999.

Il fondo di rotazione

L’istituzione di tale fondo persegue lo scopo di rendere ...

Correlati

Tribunali civili in un minuto: le principali sentenze di merito della settimana - di Giuseppe Cassano

Gli ultimi contenuti di Civile