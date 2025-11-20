Bene attinente al demanio marittimo solo se adibito a usi attinenti alla navigazione
Quindi l’area deve essere normalmente coperta dalle mareggiate ordinarie e che, sebbene non sottoposta a mareggiate ordinarie, sia stata in antico sommersa e tuttora utilizzabile per uso marittimo
Secondo quanto afferma in sentenza il Tribunale di Napoli (sezione X, sentenza 3 novembre 2025 n. 10022), qualora venga in discussione l’appartenenza di un bene, nella sua attuale consistenza, al demanio marittimo, il Giudice del merito ha il potere-dovere di accertare i caratteri obiettivi con i quali il bene si presenta al momento della decisione, per effetto dei quali esso rientra nella categoria prevista dalla legge, mentre i titoli esibiti dalle parti possono costituire soltanto utili e concreti...