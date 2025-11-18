Civile

Tribunali civili in un minuto: le principali sentenze di merito della settimana

La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 3 e il 7 novembre 2025

di Giuseppe Cassano

Sul fronte delle Corti d’Appello, la sentenza di Napoli offre una sistematizzazione aggiornata dei limiti al frazionamento del credito, ribadendo il divieto di abuso processuale e le relative conseguenze in sede di merito ed esecuzione.

I Tribunali, da parte loro, si pronunciano in tema di “negotium mixtun cum donatione”, separazione personale (assegnazione della casa familiare), azione di riduzione, tutela del demanio marittimo, contratto di locazione (controversie), beneficio economico...

