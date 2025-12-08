Cassazione: la messa non è un servizio pubblico

La messa non è un servizio pubblico. Su questo assunto, la quinta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 38838/2025, ha rigettato il ricorso di un imputato condannato per aver aggredito il sacerdote durante la messa di Natale. La Suprema Corte ha ribadito che la celebrazione della messa non costituisce un servizio pubblico e che, conseguentemente, non può trovare applicazione l’art. 340 cod. pen. relativo all’interruzione di pubblico servizio, bensì l’art. 405 cod. pen. sul turbamento...

