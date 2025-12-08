Esecuzione, cambia la liberazione anticipata e più telefonate in carcere
Con il Dpr 176/2025 diventa pienamente operativo il decreto legge dell’estate 2024
Entrano in vigore mercoledì 10 dicembre le novità in materia di colloqui telefonici dei detenuti e di liberazione anticipata, introdotte dal Dpr 176/2025 che modifica il Dpr 230/2000, vale a dire il regolamento di esecuzione della legge sull’Ordinamento penitenziario (legge 354/1975). Si tratta di modifiche richieste per rendere pienamente operative le novità introdotte dal decreto legge Carceri (92/2024).
Anzitutto, con una integrazione dell’articolo 26 del Dpr 230/2000 sarà istituita anche per i...