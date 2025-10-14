Comunione: sì all’utilizzo esclusivo del bene se non pregiudica il diritto dei comproprietari
In caso contrario da risarcire non solo il lucro interrotto, ma anche quello impedito nel suo potenziale esplicarsi
In regime di comunione dei beni è consentito al comproprietario di godere del bene in maniera più intensa purché ciò non si riveli una compressione del diritto degli altri comproprietari. Lo chiarisce la Corte d’appello di Catania con la sentenza 29 settembre 2025 n. 1240. Secondo i giudici catanesi l’articolo 1102 del codice civile consente al comproprietario l’utilizzazione e il godimento della cosa comune anche in modo particolare e più intenso, ovvero nella sua interezza (in solidum), ponendo...