Emergenza rifiuti Campania: prosecuzione del sevizio alle aziende già affidatarie
Questo per assicurare, nelle more della sua assegnazione ai nuovi affidatari, la continuità del servizio
Il servizio della gestione emergenziale dei rifiuti in Campania è stato assicurato grazie alla sua prosecuzione da parte delle imprese già affidatarie. Lo chiarisce la Corte d’appello di Napoli, sezione I, con sentenza 29 settembre 2025 n. 4258/25.
Il Dl 245/2005
È ben vero – osservano i giudici campani - che il Dl 245/2005 (convertito dalla legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 21/2006), ...