Concessa la sospensione condizionale solo all’imputato in grado di risarcire i danni
I giudici di secondo grado (sbagliando) hanno integralmente omesso la motivazione sulle condizioni patrimoniali dell’imputato
Il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena, deve verificare se l’imputato abbia a disposizione una somma per fare fronte ai danni da risarcire. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 33680/25. E così i Supremi giudici hanno “bacchettato” i giudici di merito laddove nel subordinare il riconoscimento della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, hanno integralmente omesso la motivazione sulle condizioni patrimoniali dell’imputata. Si legge nella sentenza...