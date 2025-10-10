Esecuzione in Italia, la sentenza di altro Stato Ue va trasmessa col solo certificato tradotto

Il recepimento dell’accordo quadro 909/2008/Gai a opera del Dlgs 161/2010 fa sì che che le norme in esso contenute abbiano natura speciale rispetto a quelle del codice di procedura penale e quindi su quest’ultime prevalenti. Cosicché in materia di reciproco riconoscimento in ambito Ue delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione in uno Stato membro cosiddetto di esecuzione sono da applicare le norme di derivazione sovranazionale...

