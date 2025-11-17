Società

Concordato, ammessa l’inibitoria della risoluzione del contratto di affitto

Accolta la domanda cautelare per inibire al creditore sia la risoluzione del contratto di locazione a uso commerciale, sia l’instaurazione della conseguente procedura di sfratto

di Filippo D'Aquino e Gianluca Minniti

Nel panorama dei percorsi di composizione della crisi, le misure cautelari possono in alcuni casi rappresentare la chiave per assicurare continuità all’impresa e stabilità ai rapporti giuridici pendenti, anche in pendenza di un concordato semplificato.

In questa prospettiva, va segnalato l’emergente contrasto tra i giudici di merito in ordine alla possibilità che - dopo la scadenza delle misure protettive finalizzate a congelare le iniziative dei creditori nel corso delle trattative – il debitore ...

