Concordato semplificato, dai crediti «barter» garanzie insufficienti
Elementi troppo innovativi: la Corte d’appello di Brescia nega l’omologa. Crediti spendibili solo all’interno di un apposito circuito e solo in compensazione con i corrispettivi a debito relativi a scambi futur
La valutazione della fattibilità del concordato dipende in modo sempre più pregnante dalla solidità delle garanzie offerte al ceto creditorio. Il valore di un bene (o di un documento rappresentativo di merci) offerto in garanzia si misura in base alla sua commerciabilità, che ne assicura la pronta liquidabilità in caso di escussione. Sul punto, va segnalata una decisione della Corte d’Appello di Brescia (sentenza del 5 novembre 2025), che ha contribuito a definire i limiti di utilizzo – nell’ambito...