Quote Srl, il requisito “soggettivo” e “oggettivo” per la dematerializzazione
*Estratto da “Le quote dematerializzate alla luce delle Massime n. 214 e n. 215 del Consiglio Notarile di Milano” Società - Il Mensile, 17 novembre 2025, n. 44 - p. 4
L’introduzione del regime della dematerializzazione delle quote di società a responsabilità limitata, che possiedono i presupposti per essere qualificate come PMI, rappresenta una novità di grande rilevanza sul piano sistematico ed è riconducibile alle misure di semplificazione in materia di accesso e di regolamentazione dei mercati di capitali italiani; obiettivi, questi ultimi, ricercati mediante lo snellimento delle procedure e la riduzione dei costi e degli oneri amministrativi connessi all’...
Correlati
Riccardo Rao GenoveseRiviste