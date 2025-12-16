Quote Srl, il requisito “soggettivo” e “oggettivo” per la dematerializzazione

L’introduzione ﻿del regime della dematerializzazione delle quote di società a responsabilità limitata, che possiedono i presupposti per essere qualificate come PMI, rappresenta una novità di grande rilevanza sul piano sistematico ed è riconducibile alle misure di semplificazione in materia di accesso e di regolamentazione dei mercati di capitali italiani; obiettivi, questi ultimi, ricercati mediante lo snellimento delle procedure e la riduzione dei costi e degli oneri amministrativi connessi all’...

