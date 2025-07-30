Concorsi, al ministero della Giustizia 2.970 assunzioni a tempo indeterminato
Online sul portale inPA il bando indetto dalla Commissione Ripam, domande entro il 29 agosto 2025
È online sul portale inPA il bando di concorso, indetto dalla Commissione Ripam, per il reclutamento di 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli del ministero della Giustizia.
Il concorso prevede l’assunzione di:
- 370 Funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP).
- 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria.
I candidati potranno presentare domanda sia per la figura di funzionario che per la figura di assistente e i vincitori potranno scegliere la sede secondo l’ordine della graduatoria sulla base di quanto previsto dal bando. Il concorso prevede, ...