Esami e Concorsi

Concorsi, al ministero della Giustizia 2.970 assunzioni a tempo indeterminato

Online sul portale inPA il bando indetto dalla Commissione Ripam, domande entro il 29 agosto 2025

di Daniela Casciola

È online sul portale inPA il bando di concorso, indetto dalla Commissione Ripam, per il reclutamento di 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli del ministero della Giustizia.

Il concorso prevede l’assunzione di:

  • 370 Funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP).
  • 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria.

I candidati potranno presentare domanda sia per la figura di funzionario che per la figura di assistente e i vincitori potranno scegliere la sede secondo l’ordine della graduatoria sulla base di quanto previsto dal bando. Il concorso prevede, ...

Gli ultimi contenuti di Esami e Concorsi