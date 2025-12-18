Condominio, l’omessa ostensione dei documenti giustifica revoca giudiziale dell’amministratore
Integra grave irregolarità l’inerzia dell’amministratore di condominio il quale, sebbene più volte sollecitato, omette di fornire ai condòmini la documentazione contabile indispensabile per verificare la correttezza della gestione (rendiconto, situazione fondo cassa, registro morosità, anagrafe condominiale, giustificativi di spesa e documenti tecnici relativi a lavori deliberati). Tale omissione viola il diritto individuale del condomino alla trasparenza e dimostra un difetto di diligenza incompatibile...