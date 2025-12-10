Un’auto ferma nel cortile condominiale non diventa rifiuto solo perché deteriorata

In tema di gestione dei veicoli fuori uso, non può essere qualificato come «rifiuto» un veicolo parcheggiato in area privata poiché, pur presentando segni di deterioramento (ruggine, muschio e pneumatici sgonfi), non risulti oggettivamente inidoneo alla sua funzione né lasci emergere la volontà del proprietario di disfarsene. Il regolare pagamento della tassa automobilistica, l’intenzione dichiarata e comprovata di restaurare il mezzo e il suo valore economico costituiscono elementi idonei a escludere...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi