Contributi a fondo perduto per giovani avvocati

Nuove opportunità per gli avvocati. E’ stato pubblicato, infatti, dalla regione Lazio l’avviso pubblico “”Giovani attività professionali”, finanziato dal PR FESR Lazio 2021-2027, per sostenere lo sviluppo e l’innovazione delle attività professionali avviate da giovani professionisti. Lo rende noto il COA di Roma con un avviso sul proprio sito.

Beneficiari e importi

Tra i beneficiari dell’intervento regionale rientrano anche gli iscritti all’ordine degli avvocati di età non superiore ai 40 anni, con partita IVA attiva e domicilio fiscale nel Lazio.

Il contributo a fondo perduto, concedibile a un singolo progetto e a un singolo professionista, non può superare 20.000,00 euro. Può essere richiesta una percentuale di copertura dei costi dal 40% al 60%. Tra le spese ammissibili vi sono: investimenti materiali e immateriali, soluzioni digitali, lavori di adeguamento e arredamento delle sedi operative, certificazioni e consulenze, ecc.

I progetti

Deve trattarsi di progetti di investimento per lo sviluppo di nuove attività professionali e l’ampliamento, la ristrutturazione o l’ammodernamento di quelle avviate di recente, anche mediante l’adozione di soluzioni digitali.

I progetti devono avere un valore minimo di 10mila euro e devono essere conclusi e rendicontati entro 9 mesi dalla data di concessione del contributo.

L’erogazione avviene in un’unica soluzione a fronte della rendicontazione delle spese sostenute per realizzare il progetto.

Le domande

Dal 16 settembre, è possibile presentare domanda per ottenere il contributo. Il termine ultimo è fissato alle ore 17:00 del 16 ottobre 2025. L’istanza va presentata telematicamente attraverso la piattaforma online GeCoWEB Plus.

Il bando, la modulistica e le relative istruzioni sono disponibili sul sito Lazioinnova.it