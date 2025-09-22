PwC TLS con Alpac nell’acquisizione di Incovar

Cristina Cengia

PwC ha assistito Alpac S.r.l. (Alpac), società specializzata nel settore dei monoblocchi e delle soluzioni integrate per l’involucro edilizio, nell’acquisizione del 100% del capitale sociale di In.Co.Var. S.r.l. (Incovar), storica azienda barese attiva nella progettazione e produzione di cassonetti monoblocchi e sistemi per l’efficientamento energetico degli edifici.

L’acquisizione di Incovar si inserisce nel più ampio progetto industriale del Gruppo Alpac di crescita e consolidamento sul territorio nazionale nel settore dei monoblocchi e delle soluzioni per l’involucro edilizio, posizionandosi come punto di riferimento nelle tecnologie per il foro finestra.

PwC TLS ha assistito Alpac con un team multidisciplinare coordinato dalla partner Cristina Cengia (in foto) e composto da Riccardo Lonardi (director), Giulia Picasso (manager), Maurilio Masucci (manager), Giovanni Cingolani (associate) e Dario Gabriele (associate) per gli aspetti legali e societari e da Ivan Arrotta (director) e Federica Daniele (manager) per gli aspetti di diritto del lavoro. La tax due diligence è stata coordinata dal partner Pasquale Salvatore con un team composto da Alessandro Marzorati (director) e Riccardo Golda Perini (manager).

I soci venditori di Incovar sono stati assistiti dallo studio dell’Avv. Carlo Colucci di Bari.

PwC ha inoltre supportato Alpac fornendo servizi di financial advisory e di financial due diligence.