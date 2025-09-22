Green Horse Legal annuncia la nomina di Simonetta Formentini a Partner

Simonetta Formentini

Green Horse Legal Advisory annuncia la nomina di Simonetta Formentini a Partner. La sua promozione rappresenta il naturale approdo di un percorso interno che l’ha vista contribuire in modo determinante al progetto di integrazione tra Green Horse Legal e Green Horse Financial, finalizzato a rafforzare la collaborazione e lo scambio di competenze.

Dopo un’esperienza decennale come legale M&A, nel 2023 Simonetta entra in Green Horse Financial come Director, dove ha svolto un ruolo chiave nell’avvio e nel consolidamento delle sinergie tra i team legale e finanziario, mettendo a fattor comune le competenze giuridiche maturate nella propria attività professionale e acquisendo al contempo un’importante esperienza sul fronte M&A e finance. Questo percorso le ha consentito di sviluppare una visione trasversale e un approccio operativo che arricchiscono oggi la practice legale con ulteriori strumenti di execution.

«La nomina di Simonetta a Partner non è soltanto un riconoscimento della sua esperienza e delle sue capacità, ma anche la dimostrazione del valore dell’integrazione interna a cui ha contribuito grandemente. La sua prospettiva unica, maturata attraverso un percorso che ha unito esperienze legali e finanziarie, rappresenta un asset fondamentale per i nostri clienti e per la crescita dello studio», commenta Carlo Montella, Managing Partner di Green Horse Legal Advisory.

Profilo di Simonetta Formentini

Avvocato con una consolidata esperienza in M&A e private equity, project development e operazioni di joint venture nei settori energia rinnovabile e infrastrutture, Simonetta assiste regolarmente sponsor, investitori e sviluppatori nella strutturazione e negoziazione di operazioni complesse. Ha maturato un track record di primo livello in operazioni di acquisizione e dismissione di portafogli FER, project bond e finanziamenti strutturati, inclusi green bond.

Tra le più rilevanti operazioni seguite, si segnalano il project bond di Orchidea S.p.A. da €52,8 milioni sottoscritto da TIAA/Nuveen Infrastructure, l’assistenza a Nuveen Infrastructure nella cessione a ENI di un portafoglio eolico da 315 MW, la vendita di portafogli PV e wind a primari operatori internazionali come Tages, Sonnedix e Greenvolt Power, e il supporto a Obton, E2E, Alternus e Volta Green Energy in acquisizioni strategiche.

Simonetta ha conseguito l’Executive MBA presso SDA Bocconi nell’aprile 2025.

Con il suo ingresso nella partnership, Green Horse Legal rafforza ulteriormente la propria capacità di assistere clienti nelle operazioni più complesse del settore, confermandosi come punto di riferimento per investitori istituzionali e industriali nel mercato italiano delle rinnovabili e delle infrastrutture.